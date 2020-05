Respect Ne Demek? Respect Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce kökenli olarak restbet kelimesi, ‘saygı’ ya da ‘saygı göstermek’ anlamları taşımaktadır. Genel olarak saygı ile ilgili herhangi bir cümle kurmak istendiğinde bu cümleyi değerlendirmek mümkün.

Respect Ne Demek?

Respect kelimesinin İngilizce üzerinden Türkçe karşılığı, ‘saygı’ olarak nitelenmektedir. Bunun daha çok saygı göstermek şeklinde ifade ettiğini söylemek mümkün. Herhangi bir kişi ya da toplum ve durum ile ülkeye karşı yapılan saygı ile saygı gösterme kapsamında kullanılmaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Mary and Tom have started respecting each other’’

Bu cümleden de anlaşıldığı gibi iki kişi artık birbirlerine saygı göstermeye başladıkları dile getirilmektedir. Yani daha çok saygı göstermek üzerine ele alınan bir kelime olduğunu söylemek mümkün. İngilizcede gündelik yaşamda yaygın kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Siz de kurduğunuz farklı cümleler içerisinde respect sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.