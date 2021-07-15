Resmi tatillerde EFT havale yapılır mı? 15 Temmuz'da EFT yapılır mı?

Resmi tatilde EFT yapılır mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. En çok kullanılan para transfer yöntemlerinden biri olan EFT, bankamatik ve internet bankacılığı ile saniyeler içerisinde paranın başka bir hesaba geçmesine imkan tanıyor. Hal böyleyken, özellikle hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle para transfer etmek isteyen vatandaşlar, tatil günleri ve mesai bitiminde EFT ne zaman hesaba geçer merak ediyor. Peki, tatil günlerinde EFT yapılır mı, mesai bitiminde yapılan EFT ne zaman hesaba geçer? İşte tatil günleri ve mesai bitiminde EFT ile ilgili detaylar…

EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10 – 20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir. Buna ek olarak mesai saati dışında EFT yapıldığı takdirde ertesi gün sabah bankalar açılır açılmaz işlem gerçekleşir. Cuma akşamı yapılan EFT ise pazartesi sabahı bankalar açıldığında gerçekleşir.

TATİL GÜNLERİ EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştiğinden hafta sonu EFT yapılmaz. Bankanız sizden EFT için emir kaydı alır ve haftanın ilk günü mesai saat başlangıcında EFT işlemini tamamlar. Bazı bankaların EFT iptal seçeneği olmadığından eğer banka transferinden vazgeçerseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Örneğin; 19 Mayıs ve 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.

MESAİ BİTİMİNDE EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Mesai bitiminde yapılan EFT işlemleri ertesi gün mesai saatleri başlangıcında gerçekleşir. EFT saatleri sabah 08.45 akşam 17.15 arasında yapılabilir. Bazı bankalarda bu süre 09.00 – 16.30 da olmaktadır. 16.30 sonrası EFT işlemi gerçekleştiren bankaların uyguladığı EFT ücret tarifesi de farklılık gösterebilir. Bunun için bankanızdan EFT saati ile ilgili detayları öğrenmekte fayda var.

EFT NEDİR?

EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ödeme sistemidir. 1992 yılında faaliyete geçen EFT Sistemi, 2000 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayla yerini ikinci nesil EFT Sistemine bırakmıştır. TCMB, teknik birimleri tarafından geliştirilen üçüncü nesil EFT Sistemi de 2013 yılında işletime alınmıştır.

Üçüncü nesil EFT Sistemi iki işlevsel bileşene ayrılmıştır. Müşterilerarası TL Aktarım Sistemi bileşeninde, bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, Bankalararası TL Aktarım Sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

EFT’nin her iki bileşeni de TCMB’nin kendi insan kaynakları ve teknik imkanlarıyla oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir.

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