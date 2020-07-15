Resmi tatilde hastaneler ve sağlık ocağı (Aile sağlık merkezleri) açık mı?
15 Temmuz'da hastaneler açık mı sorusu, resmi tatil olan bugün için pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sağlık ocağı ya da yeni ismiyle aile sağlık merkezleri açık mı sorusuna göre adım atacak olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorguluyor. Peki, 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hastaneler ve sağlık ocakları açık olacak mı? İşte, aile hekimlerine gitmek ya da polikliniklere tedavi olmak isteyen vatandaşlar için bazı bilgiler
15 Temmuz Çarşamba günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı sorusu, pek çok vatandaşın gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
15 Temmuz Çarşamba günü hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 15 Temmuz Çarşamba günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.
SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ) 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIK MI OLACAK?
Sağlık Ocaklarının yerini alan Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatillerde, bayramlarda kapalıdır. Dolayısıyla 15 Temmuz Çarşamba günü sağlık ocaklarında tedavi almak mümkün olmayacak. Ancak çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri bölgenizdeki il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilirsiniz
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