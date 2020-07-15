Resmi tatilde hastaneler ve sağlık ocağı (Aile sağlık merkezleri) açık mı?

15 Temmuz Çarşamba günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı sorusu, pek çok vatandaşın gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

15 Temmuz Çarşamba günü hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 15 Temmuz Çarşamba günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ) 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIK MI OLACAK?

Sağlık Ocaklarının yerini alan Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatillerde, bayramlarda kapalıdır. Dolayısıyla 15 Temmuz Çarşamba günü sağlık ocaklarında tedavi almak mümkün olmayacak. Ancak çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri bölgenizdeki il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilirsiniz