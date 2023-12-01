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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçim takvimi belli oldu

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#Yerel Seçim#Resmi Gazete#YSK
Resmi Gazetede yayımlandı Yerel seçim takvimi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 05:49

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin “Seçim Takvimi” Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararına göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak. Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim edecek. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

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#Yerel Seçim#Resmi Gazete#YSK

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