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AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 03:54,Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan isim belli oldu

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan isim belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TTK Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin getirildi.

Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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