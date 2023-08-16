×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Resmi Gazete’de yayımlandı! Toplum Yarına Program süresi uzatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Toplum Yarına Program#Deprem
Resmi Gazete’de yayımlandı Toplum Yarına Program süresi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 01:35

Deprem bölgesindeki öncelikli kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resmi Gazete#Toplum Yarına Program#Deprem

BAKMADAN GEÇME!