OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 31, 2024 01:21
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yeni karar yayÄ±mlandÄ±. YayÄ±mlanan karara gÃ¶re terÃ¶rle iltisaklÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ve kurumun mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yeni karar yayÄ±mlandÄ±. YayÄ±mlanan karara gÃ¶re terÃ¶rle iltisaklÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ve kurumun mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu.
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