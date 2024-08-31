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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yeni karar yayÄ±mlandÄ±. YayÄ±mlanan karara gÃ¶re terÃ¶rle iltisaklÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ve kurumun mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu.

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