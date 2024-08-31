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Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±! Terörle iltisaklÄ± kiÅŸi ve kurumlarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu

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#Resmi Gazete#Terör#Mal VarlÄ±ÄŸÄ±
Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ± TerÃ¶rle iltisaklÄ± kiÅŸi ve kurumlarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 31, 2024 01:21

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yeni karar yayÄ±mlandÄ±. YayÄ±mlanan karara gÃ¶re terÃ¶rle iltisaklÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ve kurumun mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu.

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yeni karar yayÄ±mlandÄ±. YayÄ±mlanan karara gÃ¶re terÃ¶rle iltisaklÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ve kurumun mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu.

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Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ± TerÃ¶rle iltisaklÄ± kiÅŸi ve kurumlarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu

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#Resmi Gazete#Terör#Mal VarlÄ±ÄŸÄ±

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