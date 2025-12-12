Resmi Gazete’de yayımlandı... Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri seçildi

Haberin Devamı

Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı il çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimine dair karar yayımlandı.

Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi İle Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 4 Aralık 2025 tarihli 25’inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 10 Aralık 2025 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, milletvekilleri seçildi. Karara göre Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Başkanvekili AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Sözcü AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülsen Öztürk, Katip Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk oldu. Komisyon üyeleri ise, Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yeni Yol İstanbul Milletvekili Elif Esen, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kankı, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Sivas Milletvekili, Rukiye Toy, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt oldu.