HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Resmi Gazete’de yayımlandı... Siber Güvenlik Başkanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 00:26

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar ve Sayıştay Üyeliklerine 5 yeni isimin seçilmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Siber Güvenlik Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Ümit Önal atandı. Ayrıca karar ile birlikte Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul atandı. Sayıştay Savcılığına ise Davut Öksüz getirildi.

Ayrıca Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay’da boş bulunan beş üyelik için Genel Kurulun 22.10.2025 tarihli 10’uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanında Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanında ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay Üyeliğine seçildi.

