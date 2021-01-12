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Haber Giriş: 12.01.2021 - 00:24 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı... Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar

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Resmi Gazete'de yayımlandı... Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek.

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

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