Resmi Gazete’de yayımlandı: Öğretmenlerin 3 kariyer basamağı

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Aday öğretmenlik ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerleme sürecini kapsayan yönetmelik doğrultusunda, 18 Ekim 2024 tarihinden 1 Eylül 2025 tarihine kadar ‘aday’ statüsünde istihdam edilecek olan öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak.

ADAYLIK 2 YILI GEÇMEYECEK

Adaylık süreci bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’nı tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran öğretmenlerin adaylıkları, süreç sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak. 18 Ekim 2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler de adaylık sürecine tabi tutulacak. Diğer yandan adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden, 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN...

Öğretmenlerden meslekte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar ise başöğretmen unvanı için düzenlenecek Başöğretmenlik Eğitim Programı’na başvuru yapabilecek. Bu programı tamamlayanlar da başöğretmen olacak.