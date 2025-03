Resmi Gazete’de yayımlandı: O zorunluluk ortadan kalktı! ‘Artık kolay hale geldi ama kiracılar...’ | 8 SORU 8 YANIT

Haberin Devamı

Elektrikli araçların kullanımının artması, modern ulaşımın geleceğini şekillendiren önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu araçlar, çevre dostu olmaları ve sürdürülebilir enerji kaynakları kullanmalarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda trafikteki varlıkları da hızla çoğalıyor.



Ancak, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu araçların şarj edilmesiyle ilgili altyapı ihtiyaçları da gündeme gelmeye başladı. Özellikle apartmanlar ve siteler gibi toplu yaşam alanlarında, elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına erişim konusunda yaşadığı zorluklar, bir süredir ciddi bir sorun olarak dikkat çekiyordu.



Alışveriş merkezlerinde, benzin istasyonlarında, şehirler arası dinlenme tesisleri gibi yerlerde şarj istasyonları bulunsa da çoğu araç sahibi, aracını binasının otoparkında şarj etmek istiyor. Ancak bu durum, araç sahipleri ile bina sakinlerini karşı karşıya getiriyordu.



YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile apartman ve site otoparklarına kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları için yapı ruhsatı alma zorunluluğu artık ortadan kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz yıl valiliklere gönderdiği yazı ile ortak alanlarda şarj cihazı kurulumunu kolaylaştıran hükümler içeren düzenlemeler yapmıştı. Şimdi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bu süreç resmileşti.



Yönetmeliğin 59. maddesine eklenen yeni hüküm, site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için gerekli olan elektrik tesisatının yapı ruhsatına tabi olmayacağını belirtti. Daha önce ortak alanlarda şarj istasyonu kurulumu için kat maliklerinin beşte dördünün onayı gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre apartman ve sitelerde ortak kullanım alanlarına şarj istasyonu kurulması için kat maliklerinin yalnızca yarısından fazlasının onayı yeterli olacak.



Peki, bu karar nasıl kolaylıklar sağlayacak? Çoğunluk sağlansa bile bazı daireler karşı çıkabilir mi? Kiracılar da şarj istasyonu talep edebilir mi?



Bunun gibi pek çok soruyu Avukat Baran Usanmaz ile mercek altına aldık.





1- ÖNCEDEN YAPI RUHSATI ALINMASI ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ MİYDİ?

2- ARTIK APARTMAN VE SİTE SAKİNLERİNİN ORTAK ALANLARA ŞARJ İSTASYONU KURMASI ÇOK KOLAY BİR HALE Mİ GELDİ?

3- ÇOĞUNLUK SAĞLANSA BİLE BAZI DAİRELER KARŞI ÇIKABİLİR Mİ?

Apartmanlar ve sitelerde ortak kullanım alanlarında elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu, daha önce oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreçti. Yapı ruhsatı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4/4 maddesinde belirtilen belgelerden biriydi.59’uncu maddede yapılan değişiklikle bu uzun ve maliyetli bürokratik süreç ortadan kalktı. Artık, projenin yönetmeliklere uygun olarak onaylanması yeterli. Yeni düzenlemeyle birlikte, apartman ve site sakinlerinin ortak alanlara şarj istasyonu kurması artık çok daha kolay bir hale geldi.2024 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yazı ile başlayan süreç, yapılan yönetmelik değişikliğiyle resmiyet kazandı.

634 sayılı Kat Malikleri Kanunu hükümlerinde, kat maliklerinin hangi usullerde ve yeter sayılarda toplantı yapabilecekleri düzenleniyor. Bu hükümlere uyularak toplantı usullerinin gerçekleştirilmesi ve yeter sayıda karar alınması halinde, hukuki anlamda bir sorun çıkmaması ön görülüyor. Karar adına çoğunluk sağlansa bile, aykırı görüşte olan kat malikleri aksi yönde karara şerh düşebilirler ve imzadan imtina edebilirler.



4- BAZI ARAÇ SAHİPLERİ, EVİNDEN HAT ÇEKEBİLECEĞİ ALAN TALEP EDİYORDU, BU NOKTADA BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?



Kendine ait park alanı bulunan kat maliklerinin şarj cihazı kurulumları diğer alanları etkilemiyorsa, tamamen kendi tasarruflarında olmaya devam edecek. Bakanlık yetkilileri, evde şarjın sıradan bir prizle bile mümkün olduğunu ve her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesine gerek olmadığını ayrıca vurguluyor. Yeni yönetmelik değişikliği, ortak alanlarda şarj istasyonu kurulumunu kolaylaştırarak, bireysel hat çekme ihtiyacını azaltabilir.



5- EĞER ÇOĞUNLUK ŞARJ İSTASYONLARINA ONAY VERİRSE, MASRAFLAR NASIL KARŞILANACAK?



634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 33 düzenlemesine göre, kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan, aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir.

Elektrikli araç şarj alanı kurulmasına dair tüm kat malikleri kurulu toplantı çağrı usulleri ile karar yeter sayıları mevzuata uygun olarak yerine getirildiğinde ve Madde 33 kapsamında söz konusu karar mahkemece iptal edilmediğinde, tüm kat maliklerini bağlayıcı hale gelecektir. Dolayısıyla henüz elektrikli aracı olmayanlar da bu maddi yükten arsa payları oranında sorumlu olacaklar.







6- FATURA KİŞİLERE ÖZEL Mİ GELİYOR YOKSA AİDATA MI YANSIYOR?



Elektrikli araç şarj alanları ve istasyonlarının kurulumu ile işletmesi, üçüncü şahıs tüzel kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, kullanım ve fiili ödeme işlemleri, hizmetten yararlanan kişinin bizzat kendisi tarafından, istasyon üzerinden kredi kartı veya QR kodlu tanımlı hesap aracılığıyla yapılıyor. Araçların şarjına ilişkin kullanım bedelleri, kişisel bir ödeme niteliği taşıdığından, aidatlara yansıtılmaması en uygun yöntem.



7- İSTASYONLARIN TEKNİK SORUNLARI OLABİLİR, BU NOKTADA MASRAFLARI KİM KARŞILAYACAK?



Elektrikli araç şarj istasyonlarının 7/24 kesintisiz çalışması, teknik sorunlarının derhal giderilmesi ile bakım ve onarımına ilişkin tüm maddi ve hizmet yükümlülükleri, istasyonun kurulumunu ve işletmesini üstlenen üçüncü şahıs tüzel kişiye aittir. Bu hususun, istasyonun kurulumundan önce kat malikleri kurulu kararı alınırken ve tüzel kişi ile sözleşme imzalanırken, açıkça belirtilerek sözleşmeye dahil edilmesi gerekiyor.



8- KİRACILAR DA ŞARJ İSTASYONU TALEP EDEBİLİR Mİ?



Kiracılar, ortak alanlara elektrikli araç şarj istasyonu kurulmasını doğrudan talep edemezler. Bunun temel nedeni, yönetmelikte açıkça ‘kat malikleri’ ifadesinin kullanılması ve yapılan değişikliklerle kurulum için kat maliklerinin yarısından bir fazlasının kararının gerekmesi.



