×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlandı... Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na Hamdi Güleç atandı

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Kamu İhale Kurulu#Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazetede yayımlandı... Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 05:22

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı.

Haberin Devamı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı. Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken, Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı.

Kararda, atamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resmi Gazete#Kamu İhale Kurulu#Cumhurbaşkanlığı

BAKMADAN GEÇME!