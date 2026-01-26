Resmi Gazete'de yayımlandı... Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına subay ve astsubay alınacak

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Resmi Gazetede yayımlandı... Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına subay ve astsubay alınacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 03:53

 JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN? 

Başvuruların bugünden itibaren, 9 Şubat saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

 

 

#Resmi Gazete#Jandarma Alım#Sahil Güvenlik

