Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

TMSF’nin el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince faaliyet izni kaldırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yer alan kararda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 11’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 7 Haziran 1996’da yaptığı başvurunun ardından, 4142 sayılı yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayıyla Türkiye yükseköğretim sistemi içinde sivil bir kurum olarak yerini almıştı.

20 BİN ÖĞRENCİ

Üniversite, yaklaşık 210 bin metrekarelik bir alana yayılan Kuştepe, Dolapdere ve Santralİstanbul kampuslarında faaliyet gösteriyordu. Üniversitenin bugün 20 binden fazla öğrencisi, 70 binden fazla mezunu ve 1000’den fazla akademisyeni bulunuyor; ayrıca ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim veren 8 fakülte, 3 enstitü, 3 meslek yüksekokulu ve 150’den fazla programı yer alıyor.