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Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:55,Son Güncelleme:/

Resmi Gazete'de yayımlandı! Corona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Corona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘Acil hal’ tanımı şu şekilde değiştirildi;

“Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir”

Ayrıca tebliğe göre, Korona virüs tedavisi gören vatandaşlar, pandemi süresince ilaçlarını hastanelerden temin edebilecek.

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