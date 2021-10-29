Resmi Gazete'de yayımlandı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Kararnameyle birlikte, Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturulurken, İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandı.