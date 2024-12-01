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Resmi Gazete’de yayımlandı! ‘Çakar’ın cezası 96 bin TL

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#Resmi Gazete#Çakar#Bekçi
Resmi Gazete’de yayımlandı ‘Çakar’ın cezası 96 bin TL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 07:00

İÇ güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yetkisiz çakar kullanana ve ateşli silahlara yönelik cezalar artacak, çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişiye üst araması yapabilecek.

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İşte kanunla getirilen bazı değişiklikler:

* Birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler, her yıl en fazla 2 defa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.

* Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı; emekli olan üyelerine ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.

* Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

EHLİYETE EL KOYULACAK

* Gaziler ile ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden veya intikal eden yoksa edinecekleri silah ruhsatları için süre kaydı aranmayacak.

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* Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

* Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.

* Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.

* Türkiye Noterler Birliği’nce tutulan araç sicil ve tescil sistemi verileri Jandarma Genel Komutanlığı’yla da anlık paylaşılacak.

* En az bir yıldan beri faaliyette bulunan dernekler lokal açabilecek; federasyon ve konfederasyonlarda bu şart aranmayacak.

* Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

* Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden görevini üstün başarıyla yerine getirenlere İçişleri Bakanı tarafından “Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası”, “Emniyet Şeref Madalyası”, “Emniyet Üstün Hizmet Madalyası” verilebilecek. 

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#Resmi Gazete#Çakar#Bekçi

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