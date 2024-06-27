Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerin milletvekili sayısı değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 tarihinde nüfus bilgilerinin açıklandığı belirtilerek, bu kapsamda oluşturulan tablo ilan edildi. Buna göre, Ankara 36, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak. Önceki dönemle kıyaslandığında Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er arttı. İstanbul'un milletvekili sayısı 2, Hatay ile Kütahya'nın milletvekili sayısı ise 1'er azaldı.

600 VEKİLİN DAĞILIMI

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Diğer illerin milletvekili sayısı değişmezken 600 milletvekilinin tablodaki dağılımı şu şekilde yer aldı:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3." (DHA)