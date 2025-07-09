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Resmi Gazete’de yayımlandı! Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdas edildi

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#Resmi Gazete#Bakanlıklara Kadro#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Resmi Gazete’de yayımlandı Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdas edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 02:27

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığına 150, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1, Sağlık Bakanlığına 5, Jandarma Genel Komutanlığına da 2 kadro ihdası yapıldı.

YENİ KADROLARIN ÜNVAN VE DAĞILIMLARI

Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 150 ataşe, Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatına 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları ihdas edildi.

 

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#Resmi Gazete#Bakanlıklara Kadro#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

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