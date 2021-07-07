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Haber Giriş: 07.07.2021 - 03:26 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

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Resmi Gazete'de yayımlandı: 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmİ Gazete'de yayımlandı. 10 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atanırken, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

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