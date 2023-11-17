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Resmi Gazete yayımlandı! OHAL bölgesindeki öğrencilerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

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#Deprem#OHAL#Öğrenci
Resmi Gazete yayımlandı OHAL bölgesindeki öğrencilerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 04:38

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle, OHAL ilan edilen illerde oturan üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin, öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak. Ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

Söz konusu karara göre ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye’deki herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisan öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

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#Deprem#OHAL#Öğrenci

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