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VAN, (DHA)-
Haber Giriş: 02.09.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Resmi araç görünümlü minibüste 150 kilo eroin ele geçti

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Resmi araç görünümlü minibüste 150 kilo eroin ele geçti

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın Resmi araç görünümlü minibüste yaptığı aramada 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 plakalı Resmi araç görünümü verilen minibüste uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldı. Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında saat 08.00 sıralarında durdurulan minibüste yapılan aramada, 295 paket halinde 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili sürücü N.G. ile araçtaki B.G., G.G., B.G., ve N.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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