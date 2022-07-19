Resmi anlamda ‘rapor’ yok

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TBMM 26’ncı yasama döneminde kurulan araştırma komisyonunca öngörülen süre içinde bir rapor çıkarılamadığı belirtilen açıklamada, “Komisyonda üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, diğer bir ifadeyle TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır” denildi. Meclis Başkanlığı’nca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

ÇALIŞMALARI 2017’DE SONA ERDİ

“TBMM Genel Kurulu’nda alınan 26 Temmuz 2016 tarihli kararla, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu çalışmalarına 4 Ekim 2016 tarihinde başlamıştır. Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları 4 Ocak 2017 tarihinde hukuken sona ermiştir. Buna karşın anılan komisyon tarafından süresi içerisinde TBMM Başkanlığı’na bir rapor sunulmadığı gibi, 105’inci maddede öngörüldüğü şekilde komisyonun çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurul’da görüşme açılması yoluna da gidilmemiştir.

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UZLAŞMA OLMADI

Komisyon üyelerinin ‘Komisyonda görüşülen metin’ olarak üzerinde mutabakat sağladığı, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, TBMM Başkanlığı’na sunulmamıştır. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu tarafından içtüzükte öngörülen süre içerisinde tamamlanarak aynı yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve komisyon üyelerinin, komisyonda görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, diğer bir ifadeyle TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır. 26’ncı Yasama Dönemi’nin bitip, 24 Haziran 2018 tarihinde yeni yasama döneminin başlamasıyla, söz konusu Meclis Araştırması hükümsüz hale gelmiştir.

RESMİ İMKÂN KALMADI

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Diğer bir ifadeyle 26’ncı Yasama Dönemi’nin tamamlanmasıyla birlikte, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla açılan Meclis araştırması hakkında resmi herhangi bir işlem yapabilme imkânı kalmamıştır. Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nca yapılabilecek yeni bir hukuki işlem bulunmamaktadır.”