Resmi açıklama yapılmadan kaldırıldı! Duba nerede?

İstanbul Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde 2020 yazında hayata geçen bisiklet yolundaki kaos sürüyor. 27 Haziran tarihinde yoldaki eksikliklerin birçok tehlike barındırdığını belirttiğimiz haberden sonra Bağdat Caddesi’nde altyapı çalışmaları nedeniyle bisiklet yolunun 1 kilometrelik alanı kaldırıldı. Bisiklet ve scooter’lar hızla akan Bağdat Caddesi’nden gitmek zorunda kaldı. Bu hafta ise resmi bir açıklama yapılmadan yoldaki dubalar kaldırıldı.

SADECE ŞERİT AYIRIYOR

Göztepe’den Kızıltoprak’a kadar olan 5 kilometrelik tüm bisiklet yolu iptal edildi. Bisikletli yolu ayıran tüm seperatörler kaldırıldı. Sadece iki seperatör duba duruyor. Araçlar bisiklet yolunu şerit haline getirdi. Kadıköy’de bir senedir süren bisiklet yolu kaosuna bisiklet derneklerinden tepki geldi. Bisikletli Ulaşım Platformu yaptığı açıklamada İBB’den ya da Kadıköy Belediyesi’nden resmi bir açıklama beklediklerini eğer bisiklet yolu tamamen kaldırıldıysa bunun söylenmesi gerektiğini belirtti. Platform, “Bağdat Caddesi bisiklet yolu tamamen kaldırılmadıysa mevcut durum herkes için akıl karıştırıcı ve tehlikeli” ifadelerini kullandı.

YOL KALDIRILDI MI?

Murat Suyabatmaz (Bisikletliler Derneği Başkanı): Bağdat Caddesi’nde gerçekten büyük karmaşa yaşanıyor. İBB atılacak adımlarda bisiklet derneklerine bilgilendirme yapmıyor, akıl danışmıyor. Eğer o yol hâlâ bir bisiklet yolu ise oranın bisiklet yolunu belli eden işaretlerin boyaları yenilenmez mi? Hiçbir açıklama olmadan yoldaki seperatörleri kaldırdılar. Bağdat Caddesi’nde bisiklet yolu kültürü oturmadığı için başka bölgelerde bisiklet yolu yapımına cesaret edilemiyor.

İBB: KALDIRMA KARARIMIZ YOK

Utku Cihan (İBB Ulaşım Daire Başkanı): Bağdat Caddesi’nde İSKİ’nin yol çalışması sebebiyle bisiklet yolundaki dubalar kaldırıldı. İBB olarak bizim aldığımız bir yolu kaldırma kararı yok. Hatta o yolun kalıcı olmasını istiyoruz ama belli eksikliklerin olduğunun farkındayız. Bağdat Caddesi’nin yeniden tasarlanması gündemde. Yenilenme kararının ardından park alanları, araçlar için cep alanları gibi pek çok yenilik gelecek. Belki beton ayraçlar koymayı planlıyoruz. İSKİ çalışması bu yaz sonuna doğru bitecek. İnşaat bittikten sonra çalışmayı yapan firma kaldırdığı dubaları geri koymakla yükümlü.

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