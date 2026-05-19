×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Resimlerin geliri köy okullarına gidecek

Güncelleme Tarihi:

#BN Hotel Thermal & Wellness#BN Sanat Akademisi#Köy Okulları
Resimlerin geliri köy okullarına gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 07:00

KÜLTÜREL mirası çağdaş sanatla buluşturan projeler geliştirmek misyonuyla Mersin BN Hotel Thermal & Wellness’ın geçen yıl kurduğu BN Sanat Akademisi, bu yıl ikincisini düzenlediği Resim Yarışması’nda kazananları törenle ödüllendirdi.

Haberin Devamı

Serra Zeynep Gedikoğlu, Nilsen Çalışkan, Nilgün Çekmen, Ramazan Öner ve Ahmet Sarı 50’şer bin TL ‘başarı ödülünü’ kazandı. Gecede Ayla Erol, Muteber Tükel, Zeynep Nursoy, E. Gülsüm Coşanoğlu ve Esra Çiftçi 20’şer bin TL’lik mansiyon ödülüne, 43 eser de ‘sergilenme ödülü’ne layık görüldü.

Sergi boyunca satışa açık olan eserlerden elde edilerek gelir ise köy öğretmenlerine destek projeleri geliştirmek ve köylerdeki çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için çalışan Köy Okulları Değişim Ağı Derneği’ne bağışlanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BN Hotel Thermal & Wellness#BN Sanat Akademisi#Köy Okulları

BAKMADAN GEÇME!