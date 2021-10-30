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Resim terapisi ile kanseri yendi

#Kanser#Resim Terapisi#Gülümser Yurt
Resim terapisi ile kanseri yendi

Ankara'da emekli matematik öğretmeni Gülümser Yurt (72) eşini kaybettikten 1 yıl sonra yakalandığı gırtlak kanserini, tedavi sürecinde resimle kendini motive ederek yendi. Kızı Selin Yurt tarafından yaptığı resimler hikaye kitabına dönüştürülen Gülümser Yurt, "Resim yapmak benim için gerçekten terapiydi" dedi.

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Matematik öğretmeni Gülümser Yurt, emekli olduktan bir süre sonra eşini sirozdan kaybetti. Yurt, eşinin ölümünden 1 yıl sonra, gırtlak kanserine yakalandı. Öğretmenlik yaptığı dönemlerde resim kursuna giden ve yağlı boya tablolar yapan Yurt, kanser tedavisi sırasında da resim yapmaya devam etti. Hastanede tedavi gördüğü sırada bilgisayarda program üzerinden resim çalışması yapan Yurt, bu şekilde kendisini motive ederek hastalığı yendi. Selin Yurt da annesinin yaptığı resimleri hikaye kitabı haline getirdi.

'RESİM YAPMAK BANA ÇOK İYİ GELDİ'

Gülümser Yurt, kanser olduğunu öğrendiğinde moralini hiç bozmadığını belirterek, "Kanser ürkütücü bir hastalık fakat öldürücü olmadığını ispat ettim. Kendime 'ben bunu yenmeliyim' dedim. Hastanede tedavi olurken sırf beynimi başka şeylerle uğraştırayım diye küçük bilgisayarımda resim yaptım. Hasta olmadan önce yağlı boyayla yapıyordum, hastanede tedaviye başladığımda bilgisayardan point programıyla çok güzel resmetmeye başladığımı fark edince detaylara daldım. Saçlarım dökülmeye başladıktan sonra tamamen resme kendimi verdim. Resim yaparken her şey beni etkiledi. Resim yapmak benim için gerçekten terapiydi. Bana çok iyi geldi. Sonra kızım yaptığım resimleri hikayeleştirdi. Sonra onları küçük kitapçık şeklinde bastırdık. Bağımsız yaptığımı sandığım resimleri kızım bir öyküyle bağlayıverdi" dedi.

Resim terapisi ile kanseri yendi



'O BİR SAVAŞÇI'

Selin Yurt, annesinin yaptığı resimleri bir araya getirdiğini ifade ederek, "Tedavi süresi boyunca çok yabancı olduğu teknolojiyle tanıştı. Ve bilgisayarından resimler yapmaya başladı. Bizim bir hikayemiz olsun istedim. Annem hastanede uyurken gece boyunca kalktım bütün resimlerini tarih sıralamasına koydum. İlişkilendirecek bir öykü yazmaya çalıştım. Ortaya da bu kitapçığımız çıktı. O bir savaşçı; sırf hastalığa karşı değil hayata da karşı. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

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Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanser#Resim Terapisi#Gülümser Yurt

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