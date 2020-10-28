Resim öğretmeni Kübra'dan kahreden haber... Arkadaşının evinde ölü bulundu

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Resim öğretmeni Kübra B. misafir olarak arkadaşı M.Y.’nin evine gitti. Bir süre sonra eve gelen M.Y., arkadaşını odada doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde buldu. M.Y., durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar ettiği değerlendirilen öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.