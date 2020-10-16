Resim öğretmeni Burcu, okulun duvarlarını renklendirdi

Hatay’da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Burcu Çalışkan, Güzel Sanatlar Lisesi’nin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Çalışkan, çocukluk hayali olan köy okulu öğretmenliğine Muş’un Korkut ilçesine bağlı Konakdüzü Köyü İlk ve Ortaokulu'nda başladı. Çalışkan, yaşadığı mutluluğu okulun duvarlarına yansıttı. Öğretmen Çalışkan, iç ve dış duvarlarını çeşitli görsellerle boyadığı okulu, rengarenk bir görünüme kavuşturdu. Duvarları kendisinin çizip, boyamasına da öğretmen arkadaşlarının yardım ettiğini söyleyen Çalışkan, "Hatay’da doğup, büyüdüm. Güzel Sanatlar Lisesi’nin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünü bitirdim. Çocukluk hayalim olan köy okulu öğretmenliğini Muş’un Korkut ilçesine bağlı Konakdüzü köyünde yaşıyorum. Pandemi döneminde ve okullar açıldıktan sonra boş zamanlarımı okulun duvarlarını çizerek geçirdim. Tabi bu çizimlerim hep ders niteliğinde oldu. Sosyal Bilgiler dersi için kıtaları, Fen Bilgisi dersi için gezegenleri, Türkçe dersi için ünlü şair ve yazarlarımız olan Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Yunus Emre’nin resimlerini çizdim. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle de şehidimiz Ömer Halis Demir’in o günleri anlatan objelerle birlikte portresini yaptım. Okulu uzaktan görenler bile bu bilgileri aklında tutabiliyor" dedi.



’HAYALİM VARDI’



İki yıllık evli olan Burcu Çalışkan, ilkokula giderken ’Ali ata bak’ fişinde bunu söylemek yerine Ali ile atın resmini çizdiğini belirtti. Mesleğini çok sevdiğini, Doğu’da görev yaptığı için de ayrıca çok mutlu olduğunu belirten Çalışkan şunları söyledi:



"Köy okulunda öğretmen olmak ve öğrencilerime rengarenk bir okul sunmak çocukluk hayalimdi. Çok şükür bunu şu anda yaşıyorum. Öğrencilerimin hayallerini gerçekleştirmesine destek olup, vatana faydalı bireyler olmaları ve hayata renk katmalarına vesile olmak için elimden geleni yapacağım. Kutsal bir meslek olan öğretmenliği layığı ile yapmak istiyorum. Benim hayalim vardı. Boş saatlerimde ve okul çıkışlarında okulu boyuyorum. Güzel, eğitici çalışmalar yapıyoruz. Diğer öğretmen arkadaşlarım da bana zaman zaman yardımcı oldular. Branş branş her ders ile alakalı değişik çalışmalar yaptık. Kütüphanemizde güzel çalışmalar yaptık. Öğrenciler okula geldiği zaman büyük bir heyecan duymasını ve ders yaparken mutlu olmalarını istiyorum. Duvarlara her dersin branşıyla alakalı bir çalışma yaptık. 15 Temmuz ile ilgili görsel çalışmalarda bulunduk. Öğrencilerim resim yaptığımı gördüklerinde bana çiçeklerle geldiler. Çok mutlu oldular. Okulumuz çok güzel oldu dediler. Bu da beni çok mutlu oldu. Öğrenci ve velilerimiz bizi ailelerinden biri olarak görüyor."



Burcu öğretmenin çalışmalarının özellikle öğrenciler tarafından çok beğenildiğini belirterek, teşekkürlerini dile getiren Konakdüzü Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakan Arslangiray, "Okulu nasıl güzelleştirebiliriz, neler yapılabileceği üzerine bilgi alışverişinde bulunduk. Daha sonra da Burcu öğretmen, okulun iç ve dışını çeşitli görsellerle zenginleştirebileceğini söyledi. Ben de kendisine gerekli yardımı sağlayabileceğimi söyledim. Daha sonrasında Burcu öğretmen okulun iç ve dışına çok güzel resimler çizdi. Böylece öğrencilerin beğenisi de çok olumlu bir yönde oldu. Öğrenciler çalışmaları çok beğendi. Bu çalışmalar gerçekten de okulu eğitim- öğretim açısından zengin bir duruma getirmiştir. Burcu hocamıza çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.