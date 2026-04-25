Resepsiyon sohbetleri

#Erdoğan#23 Nisan#Resepsiyon
Resepsiyon sohbetleri
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda ilginç anlar yaşandı. Masaları tek tek dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet başta olmak üzere resepsiyona katılan isimlerle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup verdi. Hacıoğulları, mektupla ilgili Hürriyet’e, “O mektubu kendi adıma değil, milletim adına verdim. Konusunu en kısa zamanda açıklayacağım” dedi.

MASA SAĞLAM ESPRİSİ

DEM Partililerin yanına geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a ikram masasını işaret ederek “Masayı deviriyorsun” dedi. Bakırhan sürece de gönderme yaparak “Masa sağlam” dedi ve Cumhurbaşkanı’nı gülerek karşıladı. Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile de bir süre sohbet etti. 

Gözden KaçmasınGülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisi gözaltına alındıGülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisi gözaltına alındı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#23 Nisan#Resepsiyon

