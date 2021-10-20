Renkli tabutlarla poza tepki

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Gülman’ın fotoğrafını Twitter’dan paylaşan yazar Yıldırım Türker, “Ne tuhaf, ne acıklı, ne gülünç bir kare. Gecenin de özeti. Tabutlar üzerinde moda çekimi” yorumunu yaparken yazar Fatma Barbarosoğlu fotoğrafa “Dilim tutuldu, bu bu bu nedir yahu!” satırlarıyla tepki gösterdi.

Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez de kurucusu olduğu Sanatatak’ın Instagram hesabından Timur Çelik’in ‘Tabutlu Hatıra’ resmini paylaşarak, “Bu görünen manzara karşısında söyleyebileceğim Diyarbakır Ekolü’nden söz etmemizin artık imkansız olduğudur. Geriye kalan, egemen sermayenin, egemen dostlarıyla, onu nasıl kötü taklit ettiğidir. Taklidi yapan da, bu taklide kanan da onu vargücüyle geçersizleştirmektedir. En azından buna cüret etmektedir” yorumunu yaptı.

Almanya’da yaşan ressam Timur Çelik ise Gülman’ın fotoğrafından yola çıkarak yaptığı tablosunu “tabutlu hatıra fotoğrafının resmini yaptım” diyerek paylaştı.