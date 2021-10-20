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Renkli tabutlarla poza tepki

#Feryal Gülman#Hafıza Odası#Tabut
Renkli tabutlarla poza tepki

Ressam Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açılan ‘Hafıza Odası’ başlıklı sergisi içeriği kadar davetlilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da gündem oldu. Özellikle cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman’ın Instagram’dan paylaştığı ve renkli tabutlardan oluşan ‘Çürüme’ adlı eserinin önündeki pozu sosyal medyada tepki çekti.

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Gülman’ın fotoğrafını Twitter’dan paylaşan yazar Yıldırım Türker, “Ne tuhaf, ne acıklı, ne gülünç bir kare. Gecenin de özeti. Tabutlar üzerinde moda çekimi” yorumunu yaparken yazar Fatma Barbarosoğlu fotoğrafa “Dilim tutuldu, bu bu bu nedir yahu!” satırlarıyla tepki gösterdi.

Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez de kurucusu olduğu Sanatatak’ın Instagram hesabından Timur Çelik’in ‘Tabutlu Hatıra’ resmini paylaşarak, “Bu görünen manzara karşısında söyleyebileceğim Diyarbakır Ekolü’nden söz etmemizin artık imkansız olduğudur. Geriye kalan, egemen sermayenin, egemen dostlarıyla, onu nasıl kötü taklit ettiğidir. Taklidi yapan da, bu taklide kanan da onu vargücüyle geçersizleştirmektedir. En azından buna cüret etmektedir” yorumunu yaptı.

Renkli tabutlarla poza tepki

Almanya’da yaşan ressam Timur Çelik ise Gülman’ın fotoğrafından yola çıkarak yaptığı tablosunu “tabutlu hatıra fotoğrafının resmini yaptım” diyerek paylaştı.

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#Feryal Gülman#Hafıza Odası#Tabut

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