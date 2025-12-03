Rengi kırmızıya döndü! İstanbul'da tepki çeken görüntü ve koku

Haberin Devamı

Esenyurt'ta sanayi işletmelerinin bulunduğu alandan geçen Haramidere'nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü. Kontrolsüz ve arıtmasız bırakıldığı öne sürülen atık suların dereye karışmasıyla suyun yaklaşık bir kilometrelik bölümünde beyaz köpük tabakası da oluştu.

Mahallede yaşayanlar derenin zaman zaman bordo ve siyah renkte aktığını, kötü kokunun uzun süredir devam ettiğini belirtti.

'YAZIN ÇOK DAHA FAZLA KOKUYOR'

Mahalle sakini Fahri Açar, "Fabrikalardan arıtılmadan bu suları buraya gönderiyorlar. Çözüm bulunması gerekiyor. Arıtma olmadığı için burası sık sık kırmızı akıyor, çevreye de kötü koku yayılıyor. Yazın çok daha fazla kokuyor" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Bahri Ergün ise derenin üzerinin kapatılması gerektiğini söyleyerek, "Buranın kapatılması lazım. Ahmet Özer kapatacaktı, o gitti. Yeni gelen de kapatmaya çalışıyor. İnşallah kapatılır. 20 senedir buradayım, hep böyle. Artık çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.