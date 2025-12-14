×
Rengarenk paketlerde ölüm tuzağı... Çocukları zehirleyeceklerdi

Güncelleme Tarihi:


Rengarenk paketlerde ölüm tuzağı... Çocukları zehirleyeceklerdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 07:00

İstanbul’da kaçak olarak sağlıksız şartlarda paketlendiği tespit edilen 9 ton 400 kilogram jelibon ve şekerleme ürününe el koyuldu. Hatay’da ise son kullanma tarihi geçmiş olan 2 ton cips, şekerleme ve çikolata imha edildi.

İSTANBUL Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 18. Sokak’ta bulunan ruhsatsız işletmeyle ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde, işyerinde üretim ve paketleme işlemlerinin tamamen hijyenik olmayan şartlarda gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Durumun tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemeye dahil edildi. Yetkililer, işletmenin herhangi bir resmi izin veya onaya sahip olmadığını, kullanılan üretim ve depolama alanlarının ise sağlık standartlarından uzak olduğunu belirledi.

Rengarenk paketlerde ölüm tuzağı... Çocukları zehirleyeceklerdi

9 TON ÜRÜN BULUNDU

Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan kontrollerde, özellikle çocukların tükettiği jelibon ve çeşitli şekerlemelerin uygunsuz ortamda paketlendiği saptandı. Bunun üzerine toplam 9 ton 400 kilogram ürün için imha tutanağı düzenlendi. Zabıta ekiplerinin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde ürünlerin hijyenden uzak ortamlarda saklandığı ve paketlendiği görüldü. Belediye ekipleri tarafından kamyonetlere yüklenen şekerlemeler, belediyenin çöp tesisine götürülerek imha edildi. Kaçak işletme ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.    

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde satılmayı bekleyen toplam ağırlıkları 2 ton olan cips, şekerleme ve çikolatanın son kullanma tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından kamyonlara yüklenen ürünler, açılan topraklar çukurlarda ateşe verilerek imha edildi.

Rengarenk paketlerde ölüm tuzağı... Çocukları zehirleyeceklerdi

 



