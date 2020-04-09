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KARS (AA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı ormanlar arasındaki güzellik

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Rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı ormanlar arasındaki güzellik
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Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler ve çiğdem çiçekleri açmaya başladı.

Bölgede hava sıcaklığının artmasıyla karla kaplı Cıbıltepe ve Ağbaba dağlarındaki sarıçam ormanları arasında açan çiçekler baharı müjdeledi.

Karların erimesiyle oluşan göletlerde de göçmen kuşlardan angıtlar görüntülendi.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen ilçede, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı ormanlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Doğa Fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla gelen bu güzel görüntüleri fotoğraflamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Sarıkamış'ın muhteşem doğası her mevsim ayrı bir güzellik sergilediğini ifade eden Kocaş, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ta karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı. Şu anda kardelenler, çiğdem çiçekleri açmış durumda. Biz de doğa fotoğrafçıları olarak elimizden geldiğince bunları görüntülemeye gayret ediyoruz. Fakat bu sene koronavirüs nedeniyle zor günler geçiyor. Bu yüzden gerekli önlemler alarak çalışmamızı kısıtlı bir şekilde yapıyoruz."

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