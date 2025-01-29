Rektörden final çorbası

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Öğrenciler ertesi gün ya da yakın tarihte girecekleri final sınavları için kampus kütüphanelerinde yoğun bir çalışma içindedir. Bu çalışma bazıları için gece boyunca devam eder. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi’ndeki Mustafa İnan Kütüphanesi de bugünlerde öğrencilerin fazla mesaisine tanıklık ediyor.

MOBİL ARAÇTAN

İTÜ öğrencileri final haftası boyunca yoğun şekilde sınavlarına hazırlanırken, üniversite yönetimi ise gece 23.00-01.00 arası Ayazağa Yerleşkesi Mustafa İnan Kütüphanesi önünde öğrencilere çay ve çorba ikram etme kararı aldı. Öğrenciler mobil dağıtım aracının başına geldiklerinde, onları final dönemi boyunca çay ve çorba dağıtım aracında tezgâh arkasına geçen İTÜ Rektörü Prof. Dr Hasan Mandal bekliyordu. Prof. Dr. Mandal, tek tek doldurduğu çorba bardaklarını ikram ettikten sonra öğrencilerle sohbete etti ve öğrencilerin sorunlarını dinledi.

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ÖĞRENCİLİĞİME DÖNDÜM

- İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mandal, “Sıcak çay ve çorba eşliğinde öğrencilerle birlikte sohbet etmek ve sınav heyecanını tekrar yaşamak öğrencilik yıllarıma götürdü. İçimiz güzel enerjiyle doldu. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilerken, onlara yalnız olmadıklarını söylemek isterim. Öğrencilerimize destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilere hayallerininin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum” dedi.