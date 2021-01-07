‘Rektör yasal yoldan atandı, konu kapandı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya tepkileri “Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır” diye eleştirdi. MHP Lideri, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

ADALETİ KIYAFETTE ARAYANLAR

“Başörtüsü meselesinin mutabakatla çözülmesini hâlâ kabullenemeyen, çürük siyasi zihniyetlerin inanç ve insan haklarına tahammülsüzlükleri maalesef yeniden nüksetmiştir. Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara elbette müsaade edilmeyecektir.

ANTİDEMOKRATİK BİR AÇMAZ

Sayın İlker Başbuğ’un, düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakıncalı, her cepheden sorunludur. Bu şahsın mantık hataları, kafa karışıklığı ileri düzeydedir. ‘27 Mayıs 1960 darbesinden önce şayet bir erken seçim tarihi açıklansaydı darbe önlenebilirdi’ demek tam bir gaflet, tam bir garabettir. Hiç kimse sokakların karanlığından ikbal ve istikbal beklememelidir.

BOĞAZİÇİ’NDEN GEZİ KALKIŞMASI

Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversitesi’nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur. Kahraman Türk polisine katil demek şerefsiz bir iftiradır ve bu iftiranın taraflarının öğrenci olması imkânsızdır.

ŞANSLARINI ZORLAMASINLAR

Boğaziçi’ne rektör atamasını gerekçe gösterip Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyenler öğrenci kılıklı bölücülerdir. Muhataplarını ikaz ediyorum; 1980 öncesi yarım kalmış mücadeleyi bir vesileyle tamamlamaya kimse tevessül etmemelidir. Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır. Buna tahammül edemeyenlerin şanslarını fazla zorlamamaları, anarşist projelere kapılmamaları hassaten tavsiyemdir.”