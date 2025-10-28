×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rektör Bayram Yılmaz Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Bayram Yılmaz#Fizyoloji#Avrupa Bilimler Akademisi
Rektör Bayram Yılmaz Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 07:00

DOKUZ Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Avrupa’nın en prestijli akademik kuruluşlarından biri olan Avrupa Bilimler Akademisi (Academia Europaea) üyesi oldu.

Haberin Devamı

Fizyoloji ve sinirbilim (neuroscience) alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle bu seçkin kuruma davet edilen Yılmaz, aynı zamanda Academia Europaea üyeliğine kabul edilen en genç Türk biliminsanları arasında yer alıyor.

BELGESİNİ ALDI

 2025 yılı için Türkiye’den bu üyeliğe seçilen tek biliminsanı olan Yılmaz, “Physiology and Neuroscience (Fizyoloji ve Nörobilim)” kategorisinde de ilk Türk üye oldu.  Yılmaz, kısa süre önce Uluslararası Fizyolojik Bilimler Birliği (IUPS) Akademisi’ne de kabul edilmişti. Prof. Dr. Yılmaz,  Barselona’da düzenlenen “Building Bridges Barcelona 2025” etkinliğinde  üyelik belgelerini aldı. Hürriyet’e konuşan Yılmaz, “Tek amacım topluma fayda sağlamak. Bu çalışmaların meyvelerini toplamak büyük mutluluk” dedi.   

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayram Yılmaz#Fizyoloji#Avrupa Bilimler Akademisi

BAKMADAN GEÇME!