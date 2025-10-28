Rektör Bayram Yılmaz Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi

Haberin Devamı

Fizyoloji ve sinirbilim (neuroscience) alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle bu seçkin kuruma davet edilen Yılmaz, aynı zamanda Academia Europaea üyeliğine kabul edilen en genç Türk biliminsanları arasında yer alıyor.

2025 yılı için Türkiye’den bu üyeliğe seçilen tek biliminsanı olan Yılmaz, “Physiology and Neuroscience (Fizyoloji ve Nörobilim)” kategorisinde de ilk Türk üye oldu. Yılmaz, kısa süre önce Uluslararası Fizyolojik Bilimler Birliği (IUPS) Akademisi’ne de kabul edilmişti. Prof. Dr. Yılmaz, Barselona’da düzenlenen “Building Bridges Barcelona 2025” etkinliğinde üyelik belgelerini aldı. Hürriyet’e konuşan Yılmaz, “Tek amacım topluma fayda sağlamak. Bu çalışmaların meyvelerini toplamak büyük mutluluk” dedi.