Rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre; Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamza Al atandı. Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereği Mehmet Tuncer getirildi.