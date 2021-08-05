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Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Rekreasyon Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Rekreasyon Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Rekreasyon Yönetimi taban puanları kaç? İşte Rekreasyon Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Rekreasyon Yönetimi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Rekreasyon Yönetimi taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ50301,25029209.998
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ50280,16551313.801
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ69279,74584316.185
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ40266,71598392.612
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ60254,41762472.989
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ40251,28149494.841
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ30247,86510519.182
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ30247,25356523.549
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)SÖZ40241,63299564.636
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.)SÖZ17241,44613566.016
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)SÖZ40239,96790577.068
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)SÖZ40232,24729635.238
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)SÖZ40228,53913664.587
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)SÖZ40222,42886715.479
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)SÖZ40218,87982744.998
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)SÖZ30208,01416807.489

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