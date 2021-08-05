Rekreasyon Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Rekreasyon Yönetimi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Rekreasyon Yönetimi taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 50 301,25029 209.998 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 50 280,16551 313.801 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 69 279,74584 316.185 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 40 266,71598 392.612 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 60 254,41762 472.989 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 40 251,28149 494.841 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 30 247,86510 519.182 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 30 247,25356 523.549 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) SÖZ 40 241,63299 564.636 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) SÖZ 17 241,44613 566.016 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) SÖZ 40 239,96790 577.068 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 40 232,24729 635.238 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) SÖZ 40 228,53913 664.587 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) SÖZ 40 222,42886 715.479 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) SÖZ 40 218,87982 744.998 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) SÖZ 30 208,01416 807.489

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