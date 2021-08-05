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Rekreasyon Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Rekreasyon Yönetimi taban puanları kaç? İşte Rekreasyon Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Rekreasyon Yönetimi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Rekreasyon Yönetimi taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|50
|301,25029
|209.998
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|50
|280,16551
|313.801
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|69
|279,74584
|316.185
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|40
|266,71598
|392.612
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|60
|254,41762
|472.989
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|40
|251,28149
|494.841
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|30
|247,86510
|519.182
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|30
|247,25356
|523.549
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
|SÖZ
|40
|241,63299
|564.636
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.)
|SÖZ
|17
|241,44613
|566.016
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|SÖZ
|40
|239,96790
|577.068
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|40
|232,24729
|635.238
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
|SÖZ
|40
|228,53913
|664.587
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
|SÖZ
|40
|222,42886
|715.479
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
|SÖZ
|40
|218,87982
|744.998
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
|SÖZ
|30
|208,01416
|807.489