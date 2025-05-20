‘Rekortmen kız’ın gözü dünya şampiyonalarında

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“Rekortmen kız” olarak tanınan Elif, bu yıl mart ayında Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası’nda tek kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisindeki sıralama atışlarında rekor kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde Macar Reka Toma’yı 15-12 mağlup eden Elif, Avrupa gençler şampiyonu oldu. Milli sporcu Elif, 12 Haziran’da Almanya’da düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası’nda, 19 Temmuz’da Kuzey Makedonya’da yapılacak Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali’nde ve 6 Kasım’da Mısır’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Elif, 2028’de Los Angeles’ta yapılacak Yaz Olimpiyatları’na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.