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‘Rekortmen kız’ın gözü dünya şampiyonalarında

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#Mardin#Hakan Altun#Elif Altun
‘Rekortmen kız’ın gözü dünya şampiyonalarında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 07:00

Mardin’de 8 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun’u örnek alarak başladığı atıcılıkta zamanla kendisini geliştiren Elif, Türkiye’de elde ettiği 30 şampiyonluğun yanı sıra 17 kez de Türkiye rekoru kırdı.

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“Rekortmen kız” olarak tanınan Elif, bu yıl mart ayında Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası’nda tek kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisindeki sıralama atışlarında rekor kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde Macar Reka Toma’yı 15-12 mağlup eden Elif, Avrupa gençler şampiyonu oldu. Milli sporcu Elif, 12 Haziran’da Almanya’da düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası’nda, 19 Temmuz’da Kuzey Makedonya’da yapılacak Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali’nde ve 6 Kasım’da Mısır’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Elif, 2028’de Los Angeles’ta yapılacak Yaz Olimpiyatları’na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.  

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#Mardin#Hakan Altun#Elif Altun

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