MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRekortmen dalgıç Çanakkale’de görüntüledi
GeriGündem Rekortmen dalgıç Çanakkale’de görüntüledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

Rekortmen dalgıç Çanakkale’de görüntüledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rekortmen dalgıç Çanakkale’de görüntüledi
Abone Olgoogle-news

Çanakkale’de av için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, ilk defa karşılaştığı deniz solucanını görüntüledi.

4
  • Rekortmen dalgıç görüntüledi
  • Rekortmen dalgıç görüntüledi
  • Rekortmen dalgıç görüntüledi
  • Rekortmen dalgıç görüntüledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çanakkale Boğazı’nda avladığı büyük balıklarla tanınan dalgıç Müjdat Turan, yine trofe avı (cinsin en büyük balığı) için Mavra Adası açıklarından zıpkınla dalış yaparken, hiç karşılaşmadığı bir deniz canlısını kamerayla görüntüledi.

Turan, yaklaşık 15 santim boyunda ve 4 milimetre kalınlığındaki bu canlının daha sonra deniz solucanı olduğunu öğrendi.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, deniz solucanını görünce heyecanlandığını belirterek, “Denizlerin altında yaşamını sürdüren bilmediğimiz daha ne canlılar var. İşte gördüğüm bu canlı da böyle.

Benim için ilk defa karşılaştığım bu değişik deniz canlısını görüntülemek ve beni izleyenlerle paylaşmak istedim. İnanıyorum ki bu canlının da denizlerdeki ekosistemin devam etmesi için önemli bir rolü vardır" dedi.

Rekortmen dalgıç Çanakkale’de görüntüledi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle