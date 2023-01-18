Rekor makinesi Alperen

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Milli basketbolcu, takımı Houston Rockets’ın deplasmanda Los Angeles Lakers’a 140-132 yenildiği maçta 33 sayı, 15 ribaund, 6 asist ve 4 blokla tarihi bir performans ortaya koydu. Kariyer sayı rekorunu kıran 20 yaşındaki oyuncu, Shaquille O’Neal’ı geçerek, NBA tarihinde bir maçta 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. Alperen Şengün ayrıca NBA’de 1000 sayı, 200 asist barajını geçen ve triple-double yapan en genç pivot rekorlarının da sahibi.

YILDIZ ADAYI

Basketbolun önemli isimlerinden koç Murat Didin, milli yıldızımız için şunları söyledi: “Bazı oyuncular yetenekle, bazıları atletik kabiliyetle doğar. Her ikisini barındırır, bir de şansın yaver gider ve iyi takımlarda oynarsan bu yolun adı gerçek bir yıldız olma yoludur. Alperen henüz Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu seviyesine ulaşmış olamasa da oralara erişmemesi için hiçbir neden yok. Alperen’in inanılmaz atletik kabiliyeti var, topa uzanabilme ve hissetme sezgisi en üst seviyede. Tekniğini ve şutunu geliştirirse, Türkiye ve NBA denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olabilir.”

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LEBRON TEBRİK ETTİ

33 sayı atan Alperen ile 48 sayı atan LeBron James arasında tarihi bir düello yaşandı. Müthiş performansı galibiyete yetmeyen Alperen’i maçın ardından LeBron James de tebrik etti.