Rekor ikramiye 1 talihliye 756 milyon lira

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Çılgın Sayısal Loto’nun 756 milyon 28 bin 278 lira 30 kuruş tutarındaki rekor büyük ikramiyesi 12, 14, 15, 66, 76, 77 sayılarına isabet etti. Çılgın Sayısal Loto’da bugüne kadar çıkan en yüksek ikramiye, 2024’te Kırşehir’den bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye idi. Çekilişte 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 1 milyon 394 bin 180 lira 45 kuruş, 4 bilen 11 bin 916 lira 5 kuruş, 3 bilen 782 lira 45 kuruş, 2 bilen ise 70 lira 50 kuruş kazandı.

SÜPERSTAR KAZANDIRDI

SüperStar’da 6+SüperStar, 5+1+SüperStar, 5+SüperStar ve 4+SüperStar bilen çıkmadı. Çekilişte 3+SüperStar bilen 78 bin 245 lira, 2+SüperStar bilen 1200 lira, 1+SüperStar bilen 120 lira, 0+SüperStar bilen ise 60 lira kazandı.

1 KİŞİYE 13 MİLYON LİRA

ŞANS Topu’nda 5+1 bilen 1 kişi 13 milyon 292 bin 109 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 bilen 18 bin 710 lira 80 kuruş, 4+1 bilen 1390 lira 65 kuruş, 4 bilen 166 lira 95 kuruş, 3+1 bilen 108 lira 35 kuruş, 3 bilen 33 lira 55 kuruş, 2+1 bilen 47 lira 10 kuruş, 1+1 bilen 23 lira 90 kuruş, 0+1 bilen 24 lira 55 kuruş kazandı.