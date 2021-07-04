Rekor ceza alır mı?

Bazı hukukçulara göre binlerce yıl hapisle yargılanacak Tosuncuk’a son infaz düzenlemelerine göre en fazla 32 yıl ceza verilebilecek. Ancak, bazı hukukçu ve siyasiler dolandırılan kişi sayısının binlerle ifade edilmesi nedeniyle rekor ceza alacağını savunuyor. AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç şu değerlendirmeyi yapmıştı: “İnfaz düzenlemesinde şartlı tahliye süresi ile ilgili genel ve kalıcı düzenlemeler yapılmış, dolandırıcılar için ayrıca bir suç ayrımı yapılmamıştır. Tosuncuk denilen (Mehmet Aydın) dolandırıcı hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmekten her bir suçtan 3 bin 762 defa olmak üzere bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçlarından ise 75 bin yıl ceza istenmektedir. ‘Tosuncuk’ ve suç ortağı arkadaşlarının alacağı süreli hapis cezasının infazı ile ilgili sürede bir indirim kesinlikle sözkonusu değildir.”

İŞTE SUÇ DOSYASI

Kırmızı Bülten’le uluslararası seviyede de aranan Mehmet Aydın hakkında 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunuyordu:

- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

- Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

- Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık

- Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı...

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