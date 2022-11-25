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Rekor! 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi

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#Metamfetamin#Operasyon#Uyuşturucu
Rekor 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

İstanbul’da 6 aylık takibin ardından metamfetamin üretilen bir villanın da arasında bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda 3.5 ton metamfetamin ele geçirilirken 22 kişi de yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Twitter hesabından ‘Türkiye’de tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması’ diye duyurdu.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bundan 6 ay önce metamfetamin satışı yapan bazı kişilerle ilgili bilgi aldı. Alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmada 12 kişinin ismine ulaşıldı. Kimlikleri deşifre edilen kişilerin adreslerinin de belirlenmesiyle Esenyurt, Büyükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye’deki adresler 16-23 Kasım tarihleri arasında eşzamanlı olarak basıldı. Hedef listesindeki 12 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 131 kilo 785 gram metamfetamin ele geçti. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 12 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

Narkotik ekipleri devam eden çalışmada, Beylikdüzü’nde imalathaneye dönüştürülen bir villada sıvı metamfetaminin kristal hale getirilerek satıldığı bilgisine ulaştı. Bir süre devam eden sıcak takibin ardından metamfetamin üretilen villa ile birlikte 2 adres ve 2 araca yönelik nefes kesen baskın düzenlendi. Operasyonda 10 kişi kıskıvrak yakalanırken, aramada 1 ton 746 kilo likit, 1 ton 656 kilo kristal olmak üzere toplam 3 ton 402 kilo metamfetamin ele geçti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye’de tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul’da 6 aylık takibin ardından16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler” dedi.

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#Metamfetamin#Operasyon#Uyuşturucu

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