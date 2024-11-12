Reklamla teşvik etmişler... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yasadışı bahis bataklığında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Yasadışı Bahis Kanunu’na Muhalefet’ soruşturması kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonunda aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu şüpheliler hakkında “reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞZAMANLI OPERASYON

Dün düzenlenen eşzamanlı operasyonla şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden kendisini girişimci işinsanı olarak tanıtan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sera Caner Sarıçam ve Esma Sözen, Rus uyruklu oyuncu Aleksander Menshikof, Aleyna Göreci, Doğukan Demirtaş, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, F.E.N., Muhammed Sümertaş, Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüpheliler, Bilişim Suçları Bürosu’nda savcıya ifade verdi.

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SAVCILIK: DİJİTAL UYUŞTURUCU

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin, mahiyeti gereği toplum açısından “dijital uyuşturucu” niteliğine haiz yasadışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettikleri, yasadışı bahis ve kumarın özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere aile kurumu üzerinde yarattığı tahribat sebebiyle eylemin vahamet arz ettiği ifade edildi.

YURTDIŞINA KAÇARLAR

Yasadışı bahis ve kumar sitelerinin yurtdışı kaynaklı olması sebebiyle şüphelilerin soruşturma işlemlerinden sonra da eylemlerine yurtdışında devam ederek sürdürmelerinin kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.

ESKİ FUTBOLCU BATUHAN’A YAKALAMA

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerden biri de eski futbolcu Batuhan Karadeniz oldu. Karadeniz’in de arasında olduğu 5’i yurtdışında olan 7 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

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YILLIK 50 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Yasadışı bahis nedeniyle her yıl Türkiye’den yurtdışına çıkan para miktarı 50 milyar dolara ulaştı. Ünlü futbolcuları, spor kulüplerini ve sanatçıları kullanarak reklam yapan yasadışı bahis şirketleri bu sayede, Türkiye’deki resmi bahis şirketinin neredeyse 3-4 katını kazanıyor. Yasadışı bahis özellikle spor dünyasında büyük bir tehdit oluşturuyor. Dolaşan para o kadar büyük miktarda ki söz konusu yasadışı bahis şirketleri futbol maçlarında manipülasyon, şike yapıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’deki yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı geniş çaplı bir mücadele başlatırken Cumhuriyet savcılıkları da yaptıkları soruşturmalarla suçun önüne geçmeye çalışıyor.

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BAHİSE GÖSTERİŞLİ HAYATLARLA PERDE

Yasadışı bahisten gelen paraları perdelemeye çalışan şüpheliler genelde zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirket kuruyor. Bu şirketler, gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturalar düzenleyip gizli kayıtlar tutuyor. Yasadışı bahisten gelen parayla yaşadıkları gösterişli hayatı da sosyal medya hesaplarından paylaşarak milyonlarca insana ulaşıyorlar.

SERDAR ORTAÇ: KÖTÜ ÖRNEK OLDUM

Serdar Ortaç, nöbetçi hâkimliğin bulunduğu koridora polis eşliğinde gitti. Yürümekte güçlük çeken Ortaç, gazetecilerin sorularına “Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma kötü örnek olduğum için üzgünüm” dedi.

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‘MALTA’YA GİTTİK OYUNA GELDİK...’

Mehmet Ali Erbil savcılık ifadesinde, “Yasadışı bahis reklamı yapılan videonun anı olarak çekildiğini sanmıştım. Yasadışı bahis sitesi reklamını yapan tişörtleri giyen kişileri de video çekimi sırasında fark etmedim” dedi. Serdar Ortaç da çıkışta özetle şunları söyledi: “Bu kumar belası hâlâ başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam, Allah kahretsin. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Bilinçsizce oldu. Otel açılışına davet ettiler, gittim Malta adasına, restoran açılışı var diye çağırdılar. Orada katakulliye getirip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orda oyuna geldik yani. Hatta maç açıktı, ‘Serdar bey skor ne olur?’ diye sordu. Ben üst alt ne olur bunlardan anlamıyorum. Pişmanım, üzgünüm abi. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek. Bırakın abi şu işi. Mehmet Ali Erbil de Malta’daydı. Onun da bilgisi yokken oldu her şey.”

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MİLYONLAR TAKİPTE

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklananlardan biri da sosyal medyada 20 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz oldu. İbrahim Yılmaz’ın gözaltına alındıktan sonra hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

‘DOLANDIRICILARA İNANMAYIN’

Yılmaz gözaltındayken sosyal medya hesabından arka arkaya iki video paylaşımı yaparak takipçilerine seslendi. Yılmaz kendini, “Dolandırıcılara inanmayın. Sesimi yapay zekâyla değiştirerek kumar sayfaları böyle şeyler yapmış. Bunları benim adımla yapıyorlar, kumar oynatıp insanların hayalleriyle oynuyorlar. Benle asla alakası yoktur” diye savundu.

YİNE FENOMENLER

- Gözaltına alınan 16 şüpheli arasında takipçi sayısı milyonu aşan fenomenler de bulunuyor.

İbrahim Yılmaz: 20 milyon takipçi

Muzaffer Zorbey Erkoçlar: 2 milyon takipçili

Esma Sözen: 1.3 milyon takipçi

Sefa Caner Sarıçam: 854 bin takipçi

Muzaffer Zorbey Erkoçlar

Sefa Caner Sarıçam

DİLAN POLAT’LA BAŞLADI

- Temmuz ayında sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin arasında olduğu 28 kişi hakkında başka suçların yanı sıra “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. O dosyanın iddianamesinde yasadışı bahis hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin lira olduğu kayıtlara geçmişti.

FUTBOLCULARA UZANDI

Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma ile gündeme gelen yasadışı bahis pazarına ilişkin iddialar, futbol dünyasına yönelik iddialarla devam etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, yasadışı bahis pazarının, daha fazla kâr elde etmek için sahne dünyasının ünlü isimlerini de kullandığını ortaya çıkardı.

BAKAN TUNÇ: SUÇ VARSA GEREĞİ YAPILIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in de olduğu “yasadışı bahse teşvik” soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tunç, gündemi sarsan operasyona ilişkin, “Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde gerçekleşen gözaltılar. Eğer bir suç varsa ortada onun da elbette ki gereği yapılır” dedi.

KAYYUM AÇIKLAMASI

Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu’nca Arabuluculuk Haftası kapsamında düzenlenen sempozyumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken kayyum tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Anayasamızda bir hüküm ve bu hüküm doğrultusunda da Belediye Kanunu’nun 45, 46 ve 47. maddelerinde bir düzenleme var. Burada 45. maddede yapılan düzenlemeyle hakkında terörle ilgili bir soruşturma açılan belediye başkanı varsa bu konuda ‘İçişleri Bakanlığı soruşturma aşamasında geçici olarak görevden alabilir’ şeklinde bir yetki var. Kanun bu yetkiyi vermiş. Kesinleşmiş bir hüküm olduğunda zaten başkanlık düşer, meclis seçer. Kesinleşen bir ceza nedeniyle eğer başkanlık düşüyorsa o zaman meclis üyeleri arasından seçilir ama burada kesinleşen bir yargı süreci yok. Soruşturma var, kovuşturma var, temyiz süreci var. Dolayısıyla bu başkanlığın düşmesi değil, geçici olarak görevden uzaklaştırmadır. Ve yerine de geçici görevlendirmedir. O nedenle bizim hukuk sistemimiz içerisinde söz konusu olan bir uygulama.”