Reklamda yeni dönem... Çocuklar hedef alınamayacak

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Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni kuralların tüketicilerin daha etkin korunması amacıyla yapıldığı belirtildi.

​Çocuklar Hedef Alınamayacak: Çocukların kişisel verileri ve çevrimiçi davranışları analiz edilerek, onlara özel “hedefli reklam” yapılması yasaklandı.

Yapay Zekâ Belirtilecek: Reklamlarda yapay zekâ ile oluşturulan dijital karakterlerin kullanıldığı açıkça belirtilecek. Gerçek kişilerin yapay zekâ kopyalarıyla yapılan “ürünü denemiş gibi gösteren” reklamlar ise yasak olacak.

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Yasadışı Şans Oyunları Yasak: Yasadışı bahis ve kumarın ardından yasadışı şans oyunlarının reklamı da yasak kapsamına alındı. Falcı ve medyum reklamı yapılamayacak.

Fenomenlere Sıkı Denetim: Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) menfaat sağladığı paylaşımlarda “reklam” veya “tanıtım” ibaresini kullanması zorunlu oldu.

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Gerçek İndirim Dönemi: İndirimli satışlarda, son 10 gündeki en düşük fiyat baz alınacak ve bu fiyatın üzeri çizilerek indirim oranı gösterilecek.

​Çevre ve Sağlık İstismarı Bitecek: Kanıtlanamayan “çevre dostu” ibareleri, yanıltıcı akademik unvanlar ve takviye edici gıdaların normal besin yerine geçtiğini iddia eden reklamlar yasaklandı. Doğrulanamayan tüketici yorumları da yayınlanamayacak.