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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Reklam panosuna çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

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Reklam panosuna çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
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ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği panelvan minibüs, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ereğli Tersaneler mevkiinde meydana geldi. Erkan A. (40) yönetimindeki 67 UB 291 plakalı minibüs virajda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra araç yetkili servisinin reklam panosuna çarptı. Kazada Erkan A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erkan A., özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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