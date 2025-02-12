Rekabet Kurulu’nun soruşturması derinleşiyor... Ayşe Barım harekete geçti, talebi reddedildi

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Menajer Ayşe Barım’ın da aralarında olduğu 21 kişi ve şirket hakkında Rekabet Kurulu’nun incelemeler derinleşiyor. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamlamıştı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör soruşturma süreci ile şu bilgileri paylaştı:

Kamuoyunda 'Ayşe Barım' soruşturması olarak bilinen, dizilere oyuncu, yönetmen ve senarist sağlayan 21 kast ajansı ile menajerlik şirketiyle ilgili Rekabet Kurumu'nun araştırması derinleşiyor. Belli ki, sektördeki tekelleşme iddiasına yönelik araştırmalar sadece kast ajansı ve menajerlik şirketleriyle kalmayacak. Rekabet Kurumu, kast ve menajerlik şirketlerinin yanı sıra sinema/dizi yapımcıları ile platformları da mercek altına almaya hazırlanıyor.

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Malumunuz, bu alanlar Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve her yıl en fazla iş yapan sektörlerinin başında geliyor. Büyük paralar dönen bir sektörde, şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı ve haksız avantaj sağlamaya dönük davranışlara girmeyeceğini mi sanıyoruz! Yüksek komisyon oranları, yapımcılara baskı uygulanması, boykot eylemleri… Bunların hepsi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un kapsamına giriyor. Soruşturmada kanunun 4. ve 6. maddesindeki ihlallere bakılıyor.

Kanunun 4'üncü maddesi ne diyor?

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."

Peki 6'ncı maddesi ne diyor?

"Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır."

Kast ve menajerlik ile yapım şirketlerinin rekabeti ihlal ettikleri sonucuna varılırsa, ciddi cezalar çıkması olası…

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Hatırlayın, geçen yılın sonunda rekabet hukukunda önemli bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu'nun rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ile hakim durumun kötüye kullanılması halinde vereceği idari para cezalarının tespitini düzenleyen yönetmelik değişti. Yeni yönetmelikle ihlal tiplerine göre karteller için şirket cirosunun yüzde 2 ila 4'ü, diğer ihlallerde binde 5'i ile yüzde 3'ü arasındaki başlangıç oranları kaldırıldı. Dolayısıyla Rekabet Kurulu'nun 16. maddesi ile getirilen üst sınır olan cironun yüzde 10'undan cezaları başlatmasına bir engel yok. Velhasıl, Rekabet Kurulu'nun soruşturması şirketler için öyle yabana atılacak, ciddiye alınmayacak bir mesele değil…

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Ayşe Barım'ın dizi ve sinema sektöründe faaliyet gösteren ID Danışmanlık şirketi de bunun farkına varmış olacak ki, öğrendiğime göre, uzlaşma için Rekabet Kurulu'nun kapısını çalmış… Ama uzlaşma talepleri reddedilmiş…

Şimdi derinleşen soruşturmanın sonuçları beklenecek. Bu soruşturmanın sonucunda, sektörde rekabet şartlarını yeniden belirlemek üzere bazı yapısal tedbirler ve değişikliklere de gidilebilir. Bir şirketin diğerlerini piyasadan çıkarmak ve piyasayı ele geçirmek amacıyla haksız yollar kullanarak tekelleşmesi ihlalinde kurul çeşitli yaptırımlar uygulayabilir.

Misal… O şirketlerin faaliyetleri sınırlandırılabilir, rekabete aykırı konuları sözleşmelerinden çıkarmaları istenebilir, münhasırlık yapamamaları sağlanabilir. Hatta o şirketler bölünerek rekabet artırılabilir. Yeni şirketlerin piyasaya girişine izin verilmesi, tazminat ödenmesi ve benzeri önlemler de alınabilir. Bekleyip, göreceğiz…