Rejim unsurları İdlib'de böyle vuruluyor! DHA görüntüledi
İdlib’in güneyinde Suriye rejiminin bulunduğu noktalar vuruluyor. Ilımlı askeri muhalifler, bölgedeki rejim unsurlarına karadan da darbe vuruyor. Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne giren muhaliflerin rejim güçleri ile şiddetli çatışmalar yaşadığı belirtiliyor. Rejim hedeflerinin vurulma anları DHA tarafından görüntülendi
Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi. Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti. Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.
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